Tensione a Roma durante le manifestazioni contro il dl Concorrenza. Circa un centinaio di tassisti ha tentato di entrare in Piazza Colonna per poi raggiungere Palazzo Chigi, ed è stato bloccato dalla polizia. Da Galleria Colonna alcuni manifestanti hanno aperto un cancello e poi hanno scavalcato le transenne che delimitano il perimetro della sede del governo, forzando il blocco. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno prima fermato e poi fatto indietreggiare i manifestanti. Dai manifestanti sono quindi partii urla e cori contro il presidente del Consiglio Mario Draghi