“Questo è un dramma che certamente ha dell’imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un punto stampa convocato a Canazei, dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito del crollo sulla Marmolada. “Sono qui per rendermi conto di persona” ha detto il premier prendendo il microfono. “Il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere, o possa addirittura essere evitato”. Draghi ha inoltre ringraziato la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il soccorso alpino, le autorità sanitarie, i volontari “per la loro generosità, professionalità e il loro coraggio perché come sapete le operazioni si sono svolte e si svolgono in una situazione di grande pericolo”