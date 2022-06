di Giulio Angelini

Io non fidandomi più di Beppe Grillo – che assomiglia sempre più ad un’eminenza grigia – da quando disse che Mario Draghi è un grillino, vedo in questa sua performance per salvare il Movimento un’ulteriore spinta verso l’abisso. Conte è una brava persona e forse non è un buon politico ma questo non lo ritengo un difetto, anzi, visti i risultati dei politici fin qui, sembra proprio un pregio raro. Che la politica sia ridotta ad un mercimonio è chiaro a tutti, ma che debba essere la protagonista incontrastata in eterno non deve essere così scontato. E, almeno per me, l’unico che può cambiare il corso di questa lurida politica è solo Giuseppe Conte.

L’avvocato dovrebbe affrancarsi da Grillo e creare un suo Movimento con quelli che credono (e non sono pochi) in un progetto veramente riformatore come quello iniziale del M5s. Ora il governo può cadere, non c’è nessuna emergenza all’orizzonte (certo, la guerra in Ucraina desta preoccupazioni ma è gestibile) e, se non cadesse perché Di Maio e FdI lo sosterrebbero, tanto peggio tanto meglio: Conte non sarebbe più connivente con un governo dei Peggiori.

Sono anche convinto che chi ha lasciato il M5s ritornerebbe all’ovile perché quella politica è un buco nero e chi ha lo stomaco tenero non può sopportare le porcate di certi personaggi.

Conte e i suoi collaboratori hanno un’opportunità importante che non devono lasciarsi sfuggire, perché il nocciolo duro della società civile è li che aspetta. Aspetta un discorso chiaro, onesto e che dia speranza a tutti in un Paese migliore. E, ripeto, l’unico leader che si vede all’orizzonte è Giuseppe Conte, coadiuvato da Alessandro Di Battista. L’uno prudente l’altro ribelle. Insieme in una nobile alchimia.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!