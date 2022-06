Marcell Jacobs vince i 100 metri ai campionati italiani a Rieti, con il tempo di 10″12 e un vento contrario di 0.9 m/s. Per il campione olimpico la prestazione è considerata ancora “frenata”, tanto che è stato lui stesso a dire di non essere soddisfatto del tempo, Alle sue spalle sul traguardo Chituru Ali, in un buon momento di forma, che chiude in 10″16, terzo Filippo Tortu in 10″24. Jacobs appare non in piena forma e ancora un pò arrugginito e dovrà accelerare la preparazione in vista dei Mondiali di Eugene, dove affronterà avversari che stanno correndo costantemente intorno, e anche sotto, ai 9″80.

“Cerco sempre di onorare il campionato italiano se le condizioni fisiche me lo consentono, oggi l’importante era tornare a gareggiare per trovare le sensazioni e in finale è già andata meglio che in batteria, peccato il vento contro, non sono molto soddisfatto del tempo“, ha detto Jacobs ai microfoni Rai. Preoccupato in vista dei Mondiali di Eugene, soprattutto visti i tempi degli americani? “Gli americani hanno fatto grandi tempi, ma Eugene è una pista veloce con tanto vento a favore, andremo lì e verificheremo com’è. In allenamento ho sempre dovuto fare tutto a basso ritmo e tornare ai ritmi alti non è facile, a Stoccolma spingeremo di più e vedremo come va. Siamo nell’ombra ma stiamo tornando”, ha concluso Jacobs.