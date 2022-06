“Più famoso di voi due ci sono solo io“. Chi può averlo detto e a chi? No, non è quiz quindi risolviamo l’arcano. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Fedez e Chiara Ferragni, incontrati per caso al ristorante. L’ex premier era a cena con diverse persone e l’immancabile compagna Marta Fascina. Quando il rapper e l’imprenditrice digitale si sono avvicinati al suo tavolo, ha fatto loro un bel po’ di complimenti prima di chiarire: “Più famoso di voi ci sono io“. Il video prostato sui social da 361magazine mostra la scenetta. E i Ferragnez come hanno reagito? Chiara ha prontamente risposto: “Su questo non ci sono dubbi”.

