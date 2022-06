Non solo accuse di violenza privata, ma anche riserve sulla qualità del cibo servito nel suo ristorante. Un periodo sfortunato per Ryan Giggs, ex stella del Manchester, che da pochi giorni si è dimesso da commissario tecnico del Galles per via della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. In attesa della sentenza finale, il primatista di presenze della squadra inglese ha dovuto leggerne altre, emesse però su TripAdvisor dai clienti del “George’s Dining Room and Bar“, elegante locale aperto a Worsley insieme agli amici di infanzia Kelvin Gregory e Bernie Taylor.

“I miei genitori vivono in zona, quindi finiamo per andare da George’s abbastanza spesso – scrive un cliente sulla nota piattaforma di recensioni – ma vorrei che non lo facessimo, perché non c’è mai stata una sola volta in cui tutto abbia funzionato per il verso giusto“. “Di solito – spiega – è il servizio a essere pessimo, anche se sembra migliorato, ma l’altra sera ho preso il filetto più insipido che abbia mai mangiato, credo non fosse stato condito in alcun modo e me lo hanno servito con chips al parmigiano decisamente troppo cotte”. Un piatto per cui l’avventore ha dovuto sborsare ben 29 sterline (34 euro).

Eppure, sul sito, il ristorante si vanta di avere “un delizioso menu british e un’ottima selezione di vini e cocktail”. Un altro cliente, seppur apprezzando lo scone, non ha gradito i sandwich, anzi li ha giudicati “una delusione“: il tutto “di sicuro non vale 20 sterline a persona”. Che dire poi della donna che aveva prenotato un tavolo per quattro e si è vista addebitare 5 sterline (6 euro) a persona sulla carta di credito, quando ha chiamato per annullare la prenotazione due settimane prima della data prevista per la cena? “Come se Giggs avesse davvero bisogno di soldi!”, ha commentato.