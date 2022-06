Ha affrontato la prima prova scritta dell’esame di maturità Willy Gnonto, il 18enne attaccante della nazionale italiana di calcio. Pronto e concentrato come quando calcia il pallone, è arrivato in mattinata a Busto Arsizio (Varese) per sostenere il tema al liceo scientifico sportivo Marco Pantani. È la stessa scuola in cui, nel 2018, sostennero l’esame di Stato anche Nicolò Martinenghi, il nuotatore che è stato campione del mondo a Budapest nei 100 rana e il difensore del Milan, Matteo Gabbia.

Non manca un po’ di tensione, forse la sensazione che si ricorda maggiormente in futuro riguardo all’esame. Il calciatore ha scherzato: “Per una una partita forse sono più calmo, perché é ciò che mi piace di più e mi riesce meglio”. A scuola invece è costretto a fare i conti anche con le materie che non lo appassionano, come la matematica. “Sono riposato” – ha aggiunto il ragazzo prima di entrare in aula – “spero che vada bene anche se temo matematica“.

Gnonto ha preparato gli esami da privatista, durante il campionato. “Ho faticato molto” – ha detto – ” per riuscire a ritagliarmi dei momenti anche durante i ritiri, ma sono riuscito a studiare abbastanza. Per me terminare questo percorso é importante”. Lo fa per se stesso, ma anche per i suoi genitori che lo hanno sempre spronato a proseguire negli studi. “Vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me” ha concluso il 18enne.