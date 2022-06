Italia protagonista dell’ultima giornata dei campionati europei assoluti di scherma di Antalya 2022, in Turchia. Gli azzurri Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi, guidati dal dal commissario tecnico Stefano Cerioni, hanno vinto la medaglia d’oro nel fioretto maschile a squadre battendo la Francia per 45-38 e conquistato un titolo che mancava da dieci anni. La finale è stata dominata dal quintetto azzurro, fatta eccezione per un temporaneo black out di Daniele Garozzo, che una volta raggiunti i 40 punti ha subito un parziale di 10-2 dal francese Pierre Loisel, portatosi dal 40-26 al 42-36.

Si chiude così un europeo scintillante per il movimento schermistico italiano, concluso con un totale di dodici medaglie, di cui sette dalla specialità del fioretto (tre ori, due argenti e due bronzi). I cinque azzurri hanno ripetuto nella gara a squadre la prova eccellente dimostrata nell’individuale con l’oro di Garozzo, l’argento di Marini e il bronzo di Avola, che oggi ha lasciato spazio a Bianchi e un posto nella top 8 anche per Foconi. Per arrivare alla finale, la nostra nazionale aveva superato per 45-14 la Turchia, poi la Gran Bretagna per 45-33 e infine la Spagna per 45-19.