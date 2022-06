Due auto della polizia, una dietro e una davanti, che lo tamponano e lo bloccano. Poi gli agenti che scendono con le pistole in mano, puntandogliele contro. Intanto, altre auto dei carabinieri che arrivano in soccorso. È il video dell’inseguimento, avvenuto ieri a Roma, vicino al Vaticano, delle forze dell’ordine che hanno fermato un uomo, un 39enne di origini albanesi, che non si era fermato all’alt.