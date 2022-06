“Siamo arrabbiati e delusi. Non riesco a comprendere che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, attacchi su posizioni rispetto alla Nato e all’Europa che nel Movimento non ci sono e sulle quali non si dibatteva prima”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, commentando a Napoli le frizioni all’interno del M5s. “Non c’è nessun Conte-Di Maio, state sbagliando prospettiva – ha detto ai giornalisti – l’unica cosa che c’è è, al massimo, è Movimento-Di Maio, perché attaccare il M5s su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità del Movimento. È questo il punto”.