L’alimentazione è la parte più delicata quando si affronta un reality come l’Isola dei Famosi. I naufraghi, che per mesi sono abituati a mangiare pesce, cocco e riso, una volta rientrati in Italia devono adattare nuovamente il loro organismo. Pare infatti che il corpo di Lory Del Santo non si sia ancora abituato ad assimilare cibo diverso rispetto quello mangiato sulla playa dell’Honduras. È stata la stessa showgirl a raccontare a Fanpage e al Corriere della Sera il malore avuto all’interno del locale milanese Crazy Pizza di Flavio Briatore. Per rivivere questi momenti dobbiamo tornare indietro a martedì 14 giugno. Ecco cosa ha raccontato l’ex naufraga a riguardo: “Non mi è mai capitato di stare così male. Questa era la mia prima vera cena fuori dopo il ritorno in Italia”, ha esordito. Cosa è successo esattamente? “Ho ordinato una pizza e un bicchiere di vino quando a un certo punto sono dovuta andare in bagno perché avevo corpo e viso sudati”.

E ancora: “Una volta arrivata in bagno mi sono accorta che c’era una porta unica sia per gli uomini che per le donne. Nel frattempo c’era gente che bussava alla mia porta ma io non riuscivo ad aprire. Avevo crampi allo stomaco e riuscivo solamente a dire loro “sto male”. Così i miei due amici fortunatamente mi hanno sentito e, prendendomi sottobraccio, mi hanno fatta sedere sulle scale in attesa di una mia ripresa. Provvidenziali: non riuscivo a reggermi in piedi. Mi hanno portato fuori e soccorso”. Nel frattempo anche alcuni camerieri avrebbero sentito le lamentele di Lory dalla sala del ristorante, confermando di aver aspettato a chiamare l’ambulanza rispettando le volontà della donna. “Dopo mezz’ora di attesa mi hanno fatta sdraiare sui sedili della macchina e mi hanno portata a casa finalmente. Avevo i brividi, sudavo freddo e sentivo i crampi allo stomaco tanto da avere la sensazione e il timore di dover vomitare da un momento all’altro. Per fortuna ho avuto al mio fianco i miei amici”, racconta Lory a Fanpage. Come ha passato la notte l’ex naufraga? “Ho vissuto una notte particolare e dolorosa: mi sono coperta con il piumone invernale per superare la reazione del freddo”.

“Dopo oltre due mesi su un’isola deserta, a mangiare 50 grammi di riso al giorno, il corpo deve essere andato in corto. Credo che la pizza, al momento, sia un po’ troppo per il mio stomaco. Dovrei stare più leggera, almeno i primi tempi. Faccio tesoro di questa esperienza che mi ha spaventato moltissimo: mai avrei pensato che potesse capitare una cosa simile”, ha spiegato ancora. Quindi ha assicurato che la pizza era “buona e infatti i miei amici non hanno accusato il benché minimo malessere. Cerco di prediligere cibi leggeri: della frutta, dell’insalata e così cerco di aiutare l’organismo a tornare alla normalità. C’è bisogno di tempo. Intanto voglio lasciarmi alle spalle questa brutta esperienza: ha rovinato il mio ritorno a casa”.