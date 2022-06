“Il Ministero della Salute, ma anche l’Istituto superiore di Sanità, lo Spallanzani e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale sono al lavoro per monitorare la diffusione del virus monkeypox, il cosiddetto vaiolo delle scimmie. Al momento i casi confermati nel nostro Paese sono 71, effettivamente non sono molti, ma è importante far sì che non incrementi la sua diffusione. Lo ha detto il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che in un videomessaggio ha spiegato qual è la situazione in Italia e a quale livello è la circolazione del virus