Una carambola tra tre tir e altrettante auto, due donne morte e almeno 7-8 feriti: un maxi-incidente si è verificato nel pomeriggio lungo l’Autosole, tra Fabro e Chiusi. In base a una prima ricostruzione della polizia stradale, si è trattato di un tamponamento tra automezzi pesanti con coinvolgimento delle automobili. Due dei feriti, in condizioni apparentemente gravi, sono stati trasportati presso all’ospedale di Siena con l’eliambulanza. Sul posto sono state inviate squadre di soccorso e almeno 24 unità dei vigili del fuoco provenienti da Siena, Terni, Arezzo e Perugia per estrarre i feriti dalle lamiere.

L’incidente sta provocando da ore seri problemi al traffico lungo la A1, con l’Italia sostanzialmente spaccata in due lungo la dorsale tirrenica. A causa della chiusura del tratto in direzione Firenze per consentire le operazioni di ripristino, si registrano 7 km di coda all’uscita obbligatoria di Fabro in direzione Firenze e 7 km di coda tra Valdichiana e Fabro in direzione Roma. Per le brevi percorrenze degli utenti diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Fabro, si può percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A1 Chiusi in direzione Firenze. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 ad Orte.