La Juve punta a trattenere Alvaro Morata a Torino. E per farlo sarebbe pronta a fare un’offerta importante all’Atletico Madrid, mettendo sul piatto soldi e un calciatore. Allegri vuole fortemente il centravanti spagnolo, e allora l’offerta della Juventus per i colchoneros sarebbe di 15 milioni più una contropartita tecnica tra Kean, Rabiot o Zakaria. Ma l’Atletico Madrid per ora, ha rifiutato. E anche l’idea di un nuovo prestito secco sarebbe stata scartata, non solo dall’Atletico Madrid questa volta, ma anche dello stesso Morata. Non è escluso che alla fine l’Atletico Madrid possa decidere di tenerlo: magari come sostituto del Pistolero Suarez, soluzione che alla fine gradirebbe anche Morata che avendo già rifiutato offerte dall’Inghilterra, in particolare di Newcastle e Arsenal, a questo punto restringerebbe il campo delle scelte alla permanenza a Madrid o al ritorno a Torino. Allegri punta deciso a riavere l’attaccante spagnolo, ma l’Atletico Madrid sembra intenzionato a non mollare la presa.