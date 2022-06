Dopo una stagione conclusa a mani vuote, è tempo di acquisti. La Juventus ha puntato gli occhi su Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli. L’indiscrezione è del giornalista e tifoso del Napoli Raffaele Auriemma, secondo cui oltre ai soldi, in cambio la squadra bianconera offrirà alla società di Aurelio De Laurentiis un calciatore (misterioso). “Al momento – ha dichiarato ai microfoni della trasmissione “Si Gonfia la Rete” – non sappiamo l’identità di quest’ultimo”. Dopo aver collezionato 37 presenze con 8 reti e 7 assist vincenti, lo spagnolo potrebbe davvero trasferirsi in quel di Torino.

Ma la squadra di Allegri vuole anche Angel Di Maria, ex ala 34enne del Paris Saint-Germain. Nessuno si sbilancia negli ambienti bianconeri, però la speranza è ancora quella di riuscire a ottenere gratuitamente il campione sudamericano. Non sarebbe, invece, in saldo lo stipendio: 7 milioni netti più bonus. Continuano anche i contatti per Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ai ferri corti con la società di Dan Friedkin.