Che ci fanno l’allenatore della Juve e il nuovo responsabile dell’area tecnica del Paris Saint Germain insieme in un albergo a 5 stelle di Montecarlo? Massimiliano Allegri e Luis Campos (che ha da poco preso il posto del brasiliano Leonardo) sono immortalati in una foto che non ammette interpretazioni alternative e che è subito diventata virale sul web, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Lo scatto è datato oggi, martedì 14 giugno: q quanto pare l’incontro tra i due non era in programma, almeno stando a quanto fatto trapelare da ambienti torinesi, che parlano di faccia a faccia casuale e fortuito. Il tecnico juventino e il nuovo dirigente parigino, del resto, si conoscono da anni. Ma un faccia a faccia del genere, durante i giorni del calciomercato e con il Psg alla ricerca di un allenatore non può non alimentare dubbi e sospetti. La situazione contrattuale di Allegri è chiara: ritornato sulla panchina bianconera, ha un accordo di tre anni con la famiglia Agnelli, a 7 milioni di euro a stagione. Il Psg, invece, sta proseguendo il suo scouting per trovare l’allenatore a cui affidare l’ennesimo rilancio delle ambizioni degli sceicchi, che continuano a spendere centinaia di milioni senza riuscire a vincere nulla in Europa.

In tal senso, sembra essersi affievolita la pista che porta a Zinedine Zidane, che ha preferito prender tempo, forse in attesa di una chiamata dalla nazionale francese. Secondo la Gazzetta dello Sport, a questo punto il Psg ha virato su altri nomi: si fa quello, ad esempio, di Cristophe Galtier, che ha vinto lo scudetto a Lilla e nell’utlima stagione ha allenato il Nizza. E Allegri? Cosa c’è dietro l’incontro con Campos? E se dovesse accettare una ipotetica corte dei parigini, come reagirebbero i tifosi della Juve?