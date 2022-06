Un evento sportivo inclusivo e solidale per aiutare la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare. Si tratta di Dolomiti for Duchenne (DXD), una manifestazione in mountain bike che si svolgerà dal 16 al 19 giugno nella bella cornice della Val Pusteria. La distrofia di Duchenne è una patologia genetica neuromuscolare degenerativa grave. L’evento è organizzato dall’associazione Parent Project aps, dal 1996 impegnata per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e ragazzi in particolare con distrofia di Duchenne e Becker attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. “Questa è la quarta edizione di Dolomiti for Duchenne, un evento sempre più importante per l’associazione. Non solo è un’iniziativa significativa a livello di raccolta fondi (nell’ultima edizione per esempio sono stati raccolti centomila euro), ma è diventata un momento di incontro della comunità sempre più atteso da biker, ragazzi e famiglie. Tutti i fondi raccolti andranno a sostenere progetti di ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker ed attività di affiancamento a pazienti e famiglie a cura della rete di Centri Ascolto”, dice a ilfattoquotidiano.it Ezio Magnano, presidente di Parent Project.

La manifestazione di tre giorni è non competitiva e avrà come base il Comune di Villabassa-Niederdorf, in provincia di Bolzano, con il quale viene rinnovata ancora una volta una collaborazione preziosa. Si prevede la partecipazione di circa 230 persone. “Ogni giorno”, spiegano gli organizzatori, “gli appassionati di due ruote potranno scegliere tra tre percorsi diversi – lungo, medio e corto, in base alle proprie esigenze – per immergersi nelle stupende montagne dolomitiche. In comune, l’obiettivo di contribuire a sostenere la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker, patologie rare che si manifestano nell’infanzia e non hanno ancora una cura”. Verranno rispettate tutte le norme e precauzioni relative alla pandemia di Covid-19. “La comunità di Parent Project – affermano gli ideatori – sarà rappresentata da numerosi giovani pazienti, famiglie, volontari che saranno il vero cuore della manifestazione”.

Il programma comprende anche momenti dedicati agli accompagnatori “non ciclisti” che partecipano a DXD: ogni giorno saranno organizzati, per chi lo desidera, gradevoli percorsi di escursionismo a piedi per esplorare il territorio. Dolomiti for Duchenne è la tappa conclusiva del Dys-Trophy Tour, circuito che offre diverse gare in mountain bike. Il circuito inclusivo prevede eventi di ogni categoria, dalle Marathon fino alle pedalate ecologiche, per permettere ad ogni tipologia di biker di partecipare senza problemi. Sul sito web dedicato al circuito (www.dystrophytour.it) ogni ciclista può attivare un proprio profilo attraverso il quale si possono effettuare le donazioni e nel quale sono raccolte tutte le informazioni sportive e di raccolta fondi del singolo atleta (o dell’intera squadra).

L’evento prenderà il via giovedì 16 giugno alle ore 19, con la prima cena di accoglienza. Le giornate del venerdì e del sabato prevederanno una scaletta comune. La partenza sarà al mattino per tutti i ciclisti e gli escursionisti; il rientro degli atleti nel pomeriggio sarà accompagnato da un momento di ristoro e da un massaggio, per chi lo desidera; alla sera ci si ritroverà nella palestra comunale per la cena e una serata di condivisione, con momenti di informazione e di intrattenimento a cura di Parent Project. La domenica gli itinerari previsti saranno più brevi e ci si ritroverà tutti in piazza Von Kurz per le premiazioni e la festa finale. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli saranno disponibili sui siti e sui canali social di Parent Project e del Dys-Trophy Tour.