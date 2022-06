Stalking, percosse e vandalismo. Si mettono male le cose per Jason Alexander, l’ex marito di Britney Spears (per la verità i due, amici d’infanzia, sono stati sposati per appena 55 ore nel 2004), arrestato con accuse pesantissime dopo essersi intrufolato nella villa della pop star a poche ore dal matrimonio della cantante con Sam Asghari, il 9 giugno scorso. Il 40enne si era infatti introdotto a Thousand Oaks ed era stato colpito in flagranza di reato visto che aveva trasmesso in diretta streaming un video dall’interno della casa e dal tendone dove nel frattempo proseguivano gli ultimi preparativi in vista delle nozze. Poco prima, pare si fosse schiantato con l’auto contro il cancello della villa e sempre via social aveva annunciato di essere arrivato lì per rovinare il matrimonio della sua ex.

E c’era quasi riuscito, se non fosse che l’intrusione tutt’altro che discreta e silenziosa aveva subito allarmato gli addetti alla sicurezza che l’hanno bloccato e poco dopo avvisato gli ufficiali dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura. “È riuscito a trovare il modo per entrare nella proprietà ma si è trovato di fronte gli uomini della sicurezza”, ha affermato un portavoce della polizia, che lo ha condotto in carcere, dove il giudice ha fissato la cauzione a 100mila dollari. Ma cos’è accaduto all’interno della villa della Spears? A raccontarlo è sempre la polizia, che svela: “Si è verificato un alterco con gli agenti di sicurezza e per questo gli sono state contestate le percosse. Durante l’alterco si è rotto un oggetto e quindi entra in gioco il vandalismo. Ed essendo entrato in una proprietà privata, c’è anche la violazione di domicilio”. Il giudice ha inoltre stabilito un ulteriore obbligo per Jason Alexander: non potrà mai avvicinarsi alla moglie per i prossimi tre anni.