Passano i giorni ma il dibattito sulle foto di Vanessa Incontrada immortalata in spiaggia, pubblicate da Nuovo, continua a tenere banco. Mentre il direttore del settimanale edito da Cairo si difende e minimizza, definendola «una paparazzata come mille altre, fatta in spiaggia» e parlando di «inutile tempesta di sabbia», diversi personaggi famosi hanno espresso la loro opinione a riguardo e va detto che gli schieramenti – in perfetto stile italiano – sono contrapposti. In queste ore è intervenuta anche Sabrina Ferilli e lo ha fatto commentando su Instagram un post di Selvaggia Lucarelli, la quale prima di aprire una discussione su bodyshaming e strumentalizzazione del corpo, ha scritto che secondo lei quella copertina «potrebbe esistere tranquillamente ed essere tranquillamente ignorata. È una celebrità in costume da bagno, ciascuno di noi può commentate quel che vuole a casa, in ufficio, dall’estetista e fine della storia. Dimenticarsene due minuti dopo, perché anche sticazzi dei giudizi in piazza sul corpo di Vanessa Incontrada».

Tra i primi commenti arrivati c’è anche quello della Ferilli, che ha replicato così: «Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto! Ti lascio immaginare… poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obbiettivi abbiamo di fronte! Uuhhhh…», ha scritto l’attrice. Che ha scelto come linea quella di non farsi scalfire dagli odiatori seriali: «Ho sempre pensato che non me ne fregava niente… e devo dire che ho lasciato queste cose nell’ ambito del faceto… non credo che vada scomodato chissà che problema sociale o civile».

Subito dopo però la Ferilli ha dovuto fare i conti con gli immancabili commentatori incalliti, tra cui il classico “leone da tastiera”, che ha scritto: «Per una che, come dice Costanzo, vuole sembrare una ventenne a vita, che si mette due protesi agli zigomi, imbottita di botox e filler, e tutti trattamenti possibili nel corpo, compreso la riduzione del tuo seno, mi farei da parte in questa discussione». La risposta della diva de La grande bellezza? Epica. «Curati. E ti potrei anche aiutare». E poi tornando alla Incontrada, che nella foto in copertina su Nuovo appare scarmigliata e senza filtri, ha aggiunto: «Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica». Come a dire: a Signoretti il tatto è mancato.