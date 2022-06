“Questa tornata elettorale e Palermo sta diventando una questione nazionale. Dobbiamo essere tutti sconvolti da questi due arresti a distanza di due giorni di altrettanti candidati delle liste di centrodestra perché accusati di scambio elettorale politico-mafioso. Aggiungiamo che quelle liste sono state ispirate da personaggi come Dell’Utri e Cuffaro“. Lo ha detto a Taranto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando la notizia dell’arresto di oggi di un candidato al Consiglio comunale di Palermo di Fratelli d’Italia per scambio elettorale politico-mafioso dopo quello di due giorni fa di un candidato al Consiglio comunale di Forza Italia per lo stesso reato. “C’è quindi – ha ribadito Conte – un’emergenza palermitana che è diventata siciliana, che è diventata nazionale. Non possiamo permettere che di fronte ai soldi del Pnrr, il malaffare, la criminalità mafiosa organizzata, possa farci ritornare ai tempi degli scambi clientelari per creare comitati d’affari che rubino soldi ai cittadini”.