Sapevate che Snoop Doog ha un ‘rollatore di canne’ personale? Ebbene, ce l’ha già dal 2019. Il rapper non ne ha fatto mistero, dichiarando anche lo stipendio: 45 mila euro circa. Che ora sono stati aumentati. L’inflazione picchia duro e Snoop lo sa, quindi ha deciso di dare più soldi al rollatore di blunt di marijuana. Il profilo scelto dal rapper per questo compito non è certo uno qualunque. Perché? Oltre a ‘rollare’ occorre che la persona sia capace di capire quando è il momento di rollare. E quindi di fumare. Al The Howard Stern Show, nel 2019, Snoop aveva spiegato di aver ricevuto moltissime candidature. Oggi, casomai il rollatore in carica dovesse lasciare per qualche motivo, c’è da scommettere che con l’aumento di stipendio sarebbero ancora di più.