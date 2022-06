“Per la pace si lavora con ambasciatori e governi di tanti Paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tv più volte, avendo come unico obiettivo la fine della guerra. Io l’ho fatto e continuerò a farlo, spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchierano, ma per arrivare alla pace non muovono un dito, preferendo parlare di armi e guerra”. Così il segretario leghista Matteo Salvini commenta le rivelazioni di stampa sui propri incontri con l’ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, all’insaputa del governo: dapprima una cena il 1° marzo, sei giorni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, poi un altro faccia a faccia ad aprile e infine l’ultimo (anticipato martedì dal Fatto) il 19 maggio all’ambasciata di Roma. Proprio in quest’ultimo incontro Salvini ha portato a Razov il “piano di pace” in quattro punti scritto con il consulente Antonio Capuano, anche lui presente. I tre hanno parlato anche della missione del leghista a Mosca, prevista per domenica scorsa. Né il ministero degli Esteri né palazzo Chigi, però, erano informati dell’iniziativa né degli incontri. E il Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha annunciato di aver aperto un’indagine sul ruolo di Capuano, ex deputato e consigliere comunale di Forza Italia: “Io sono pronto a spiegare, non c’è nulla di segreto”, ha detto stamattina lui al Corriere. E sugli incontri Salvini-Razov ha spiegato: “Il segretario della Lega ha spiegato il suo progetto in quattro punti, dall’altra parte è arrivata un’apertura di credito“.

In mattinata ha detto la propria anche l’ambasciatore Razov: “Il senatore Matteo Salvini, come sapete, è leader di un grande partito politico, rappresentato in Parlamento e inserito nella maggioranza di governo. Non ci sono ostacoli per il suo ingresso nella Federazione russa”, dichiara. “Quanto allo scopo del viaggio, lo stesso senatore Salvini e le persone che lo accompagnavano hanno espresso pubblicamente le loro opinioni in merito”, aggiunge. E non commenta i propri incontri con il leader leghista: “Non ho altro da aggiungere su questo”. Poi parla delle nuove sanzioni contro Mosca approvate in sede di Consiglio europeo: “Inevitabilmente influiscono su alcuni aspetti della vita sociale ed economica in Russia”, ammette. “Allo stesso tempo, e lo assicuro, il nostro Paese supererà queste difficoltà temporanee. Il Presidente e il Governo stanno introducendo i necessari adeguamenti alla politica finanziaria ed economica, compresa la linea alla sostituzione delle importazioni, che consentiranno di compensare i costi delle sanzioni illegittime”. E avverte: “Le sanzioni sono un’arma a doppio taglio. Prendo nota delle dichiarazioni allarmanti di rappresentanti del governo e del mondo imprenditoriale italiano in merito ai crescenti problemi legati al rallentamento della crescita economica italiana, all’aumento dell’inflazione, all’aumento dei prezzi di gas, carburante, elettricità e prodotti alimentari”.

Il segretario leghista incassa il sostegno ufficiale del proprio partito: “Il governo italiano sostiene una soluzione diplomatica del conflitto? Il governo italiano vuole evitare altra morte, distruzione, sofferenza e povertà? Il governo italiano ha come priorità la pace? Ovviamente sì. Ogni iniziativa in questo senso va dunque incoraggiata e sostenuta, non aggredita, criticata o addirittura “indagata””, fa sapere una nota della Lega. Ma dopo il premier Draghi – che ieri ha chiesto “trasparenza” nei rapporti di Salvini con la Russia – arriva anche la reprimenda del sottosegretario a palazzo Chigi Franco Gabrielli: “Queste iniziative dovrebbero fatte a livello di leader di Governo, non di partito. Tutto è possibile purché si faccia nella massima trasparenza e rispetto dei ruoli che, soprattutto in momenti così complicati, tutti devono avere. Soprattutto quei personaggi che hanno una responsabilità che deriva dall’essere leader di formazioni politiche importanti e che reggono il governo”. Anche dagli altri partiti piovono critiche: “La diplomazia è una cosa seria. Pensare di ridurla a una serie di visite mediatiche in Polonia o Russia è ridicolo. Pensavo che Salvini lo avesse capito, dopo l’esito del viaggio in Polonia. Invece, insiste a confondere la politica estera con l’Interrail”, attacca Matteo Renzi. Anche per il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, stretto alleato della Lega, “le missioni a Mosca devono essere organizzate con il Governo e con l’Unione europea. Non tocca a me giudicare le attività di altri partiti”.