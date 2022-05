“Il viaggio a Mosca annunciato da Salvini e l’incontro con l’ambasciatore russo? Il governo quando si è formato, e sono stato chiarissimo, è un governo fermamente collocato nell’Unione europea, nel rapporto storico transatlantico. E si è sempre mosso e continua a muoversi su questo binario”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a una domanda sui rapporti di Matteo Salvini con Mosca. “È allineato con i partner del G7 e intende continuare su questa strada – ha aggiunto – Questo è quanto, non si fa spostare da queste cose”. Parlando di un’audizione al Copasir di poco tempo fa, Draghi ha aggiunto: “Mi hanno fatto una domanda simile e io ho detto che non voglio entrare nei rapporti che queste persone di governo possono avere, l’importante è che siano trasparenti”.