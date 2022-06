“Il viaggio di Salvini in Russia? Fermo restando che in passato ne ha fatte di peggio, lo conosciamo. Salvini è sempre lo stesso cazzaro di quando era vicepremier e ministro dell’Interno All’epoca avrebbe fatto le stesse cose se ci fosse stata la guerra”. Così a “Dimartedì” (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta l’iniziativa, poi abortita, di Matteo Salvini di incontrare Putin.

Travaglio aggiunge: “Salvini è semplicemente uno di quei fenomeni che vengono gonfiati dai media e da chi pensava di cavalcarli fino a farli diventare come la rana di Esopo. Poi a un certo punto si scopre che bastava uno spillino per sgonfiarli. E adesso tutto quello che fa Salvini sembra sbagliato. Ma sbagliava anche quando faceva i decreti Sicurezza o la legge sulla legittima difesa. Oggi è passato di moda e si sta gonfiando la Meloni dagli stessi poteri che gonfiavano Salvini. E infatti c’è il travaso dei voti da Salvini alla Meloni. Vediamo quanto dura la Meloni, che sicuramente è meno cazzara di Salvini“.

E chiosa: “Io ero così felice che non fosse più vicepremier e ministro dell’Interno che non ho capito per quale motivo ci fu questa grande spinta per portarci al governo dei migliori che poi ha prodotto il ritorno di Salvini e di Berlusconi nella maggioranza. Pensa che grande successo abbiamo ottenuto nel febbraio 2021: una genialata di cui si sentiva veramente la mancanza. Chi ha voluto riportare Salvini e Berlusconi al governo ora se li ciucci. Io ormai mi meraviglio soltanto della meraviglia. Salvini è sempre Salvini e Berlusconi è sempre Berlusconi”.