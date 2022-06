“Basta con questo fango a reti unificate, non faccio niente né per soldi né per interessi personali. Se devo andar in vacanza non vado a Mosca”. L’obiettivo è “portare la mia piccola parola di pace, per salvare vite” in Ucraina e “posti di lavoro in Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in diretta sui suoi canali social. “L’interesse nazionale italiano prevede la pace, non la guerra e altre armi”, aggiunge. Salvini parla anche dei referendum sulla giustizia, accusando Pd e M5s, che secondo lui “stanno rubando la democrazia, questa è censura. Sessanta milioni di italiani possono fare quello che non ha fatto la politica”, ma solo se “si supererà la cappa di silenzio”.