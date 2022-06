Dopo Zendaya e Blanco, Sir Lewis Hamilton. Il pilota, sette volte campione del mondo di Formula 1, è il nuovo testimonial di Valentino per la campagna pubblicitaria della nuova collezione Pink PP, scelto come primo volto maschile di Di.Vas, anagramma di “DI.fferente VA.lues”, il progetto ideato dal direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli che mette al centro la condivisione di un universo valoriale. È stato lo stesso designer ad annunciare la collaborazione in un post su Instagram: “Nella sua breve biografia su Instagram, Lewis scrive ‘Uguali diritti per tutti. L’amore è tutto’. Poche parole che dicono molto. Lewis è un interprete; è in grado di usare la sua energia per esprimere il suo sé autentico e prezioso – scrive Piccioli accanto ad una foto che li ritrae insieme -. Il talento che diffonde con tutta la sua persona va ben oltre la sua eccellenza sportiva e abbraccia tutto ciò che fa. Lewis crede in quello che fa e lo mostra con intensità e senza sforzo”.

E ancora: “L’ho visto impegnarsi in cause sociali con grande indipendenza, l’ho visto indossare un total look rosa e renderlo personale, l’ho visto sorridere e chiacchierare con le persone in modo molto rilassato. Facendo qualsiasi cosa gli piaccia, fa piacere a noi. Come testimonial DI.VAs, è sinonimo di diversità, uguaglianza e soprattutto amore. Non potevo pensare a un amico migliore per questa campagna. Darà un messaggio empatico, umano, stimolante e sarà vero, come la persona dietro la celebrità”, conclude il direttore creativo di Valentino.

Per lo stilista, dal cinema, alla musica, dalla letteratura allo sport, ciascun Di.Vas svolge un ruolo chiave nel sostenere la nuova visione della maison guadagnando in diversità: in questo senso, Lewis Hamilton, con il suo impegno nel sociale e a sostegno del cambiamento nel motor-sport per le generazioni future, rappresenta un esempio perfetto della community di Valentino: “Grandi cose accadono – commenta il pilota – quando abbracciamo il nostro io autentico, ma accadono cose ancora più grandi quando ci riuniamo per scambiare le nostre visioni, valori e creatività. Sono onorato di unire le forze con Pierpaolo e Valentino, un marchio che ho da tempo ammirato, per celebrare la Pink PP Collection”.