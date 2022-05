La consegna della busta con 2mila euro e poi l’arresto. I Carabinieri del nucleo investigativo di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato il sindaco di un comune della provincia di Imperia e un imprenditore edile locale. I due sono stati sorpresi dai militari nel capoluogo dopo che l’imprenditore aveva consegnato al primo cittadino una busta contente 2mila euro in contanti, prezzo presumibilmente pagato per l’agevolazione dell’impresa nell’assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per un importo ‘sottosoglia’ superiore ai 100mila euro. Sono in corso perquisizioni presso i rispettivi domicili e presso gli uffici comunali.

Secondo le prime informazioni, Il sindaco di Aurigo (Imperia) Luigino Dellerba (ex vicepresidente della Provincia di Imperia e attuale consigliere provinciale di area centrodestra), è stato arrestato assieme all’imprenditore imperiese Vincenzo Speranza. Il reato contestato è corruzione. L’indagine è coordinata dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il blitz è scattato stamani poco dopo le 8. Al momento non si conosce ancora il tipo di custodia cautelare che verrà applicata.