È di 29.875 nuovi contagi e altre 95 vittime il conteggio delle ultime 24 ore di pandemia in Italia. I dati del ministero della Salute fanno registrare 269.971 tamponi, per un tasso di positività dell’11,1%. Sono 6.257 i ricoverati con sintomi, -131 da ieri, 290 i pazienti attualmente in terapia intensiva (-1). Le persone attualmente positive sono 811.720, con un calo di 21.327 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 51.946 guariti, che portano il totale a 16.310.440 da inizio pandemia. Secondo i dati del bollettino ministeriale a oggi sono 811.720 le persone alle prese con il virus di cui 805.173 in isolamento domiciliare.