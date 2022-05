Nascondeva armi e munizioni, tra cui una mitragliatrice, in un locale di Molfetta (Bari): un minorenne del posto è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, con le accuse di detenzione illegale di armi e munizionamento, ricettazione e riciclaggio. Dopo il fermo, il ragazzo è stato posto ai domiciliari su disposizione della procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

I militari hanno perquisito diverse abitazioni ed effettuato diversi controlli su strada, perquisizioni personali e veicolari, durante un’operazione per la prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari hanno sequestrato al ragazzo una pistola mitragliatrice di nazionalità cecoslovacca calibro 7,65 con matricola illeggibile perché “punzonata” (con caricatore ma senza munizioni), una pistola calibro 9 x 21 (con caricatore contenente 13 cartucce), 17 cartucce calibro 9 x 21 (contenute in una scatola) e oltre 250 cartucce calibro 7,65.