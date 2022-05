“La strage di Capaci non è un capitolo chiuso. Dobbiamo ricordarlo perché noi dobbiamo entrare nella cabina elettorale come se fosse ogni giorno il 23 maggio”. Lo ha detto Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, a margine della presentazione dell’agenda “Illegal” (edita da Paperfirst) al Salone del Libro di Torino. “Oggi rimane un problema morale se si guarda alle prossime elezioni a sindaco di Palermo. O andiamo a ricordare Falcone il 23 maggio o andiamo a votare gente indicata da persone condannate per reati legati alla mafia”.