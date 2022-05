È “un momento storico per l’Europa e per la Finlandia. La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa, per la nostra sicurezza collettiva. L’Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa con la premier della Finlandia Sanna Marin.

“Sappiamo bene che il percorso di integrazione europea, che Italia e Finlandia sostengono, non è completo. La guerra in Ucraina ci mette davanti a sfide strategiche enormi, che non possiamo affrontare da soli, con i singoli bilanci nazionali”, ha aggiunto Draghi, sottolineando che “dobbiamo adottare strumenti aggiuntivi per contenere l’impatto dei costi dell’energia e investire nella

transizione energetica e nella ricostruzione dell’Ucraina”.