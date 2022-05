L’11 maggio è stato un compleanno speciale per Alessandro Cattelan. Il neo 42enne, infatti, si trova a Torino per condurre, insieme a Mika e Laura Pausini, l’Eurovision Song Contest 2022. È stata proprio la cantante di Solarolo a fargli un regalo indimenticabile, organizzandogli una piccola festa a sorpresa nel backstage. Cattelan, stupito e felice, ha ringraziato la cantante nelle storie di Instagram (ora scadute), e ha mostrato anche la torta. Per la decorazione, la Pausini ha scelto un’immagine dall’iconica serie Tv Friends, rivisitata sostituendo il volto dei personaggi con quello di Cattelan.

I rumors di un brutto rapporto tra Cattelan e la Pausini sono solo un lontano ricordo: tra i tre conduttori il feeling è genuino e durante le dirette traspare la gioia dei tre artisti di partecipare a un evento così importante. La finale dell’Eurovision Song Contest si terrà domani, sabato 14 maggio, e vedremo finalmente sul palco anche Mahmood e Blanco.