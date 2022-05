Nuovo amore per Diletta Leotta? Si riaccendono i gossip sulla conduttrice volto di Dazn: dopo la rottura con l’attore turco Can Yaman, è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo, il modello Giacomo Cavalli. A onor del vero, già da qualche tempo circolavano indiscrezioni circa un possibile flirt tra i due ma finora non c’erano elementi a sostegno di una loro effettiva relazione. È stato il settimanale Diva e Donna a immortalarli mentre passeggiavano insieme per le strade di Milano: look casual, sorrisi, ma niente baci né effusioni di alcun tipo. Al momento nessuno dei due ha confermato la relazione, ma non c’è da stupirsi che – soprattutto in questa fase iniziale – la conduttrice voglia tutelare al massimo la sua privacy, memore della sovraesposizione mediatica vissuta con le sue precedenti storie.

Ma chi è Giacomo Cavalli? Classe 1993, ha ventinove anni, due in meno di Diletta Leotta, è nato a Brescia e ha una laurea in Economia e Gestione Aziendale. Figlio del velista Bebbe Cavalli, è stato notato da un talent scout e ha iniziato così la sua carriera nel mondo della moda: ha sfilato sulle passerelle dei grandi brand, Armani in particolare.