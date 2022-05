Sorridente e in buono stato fisico, ma spinto su una carrozzina dal maggiordomo. Così Papa Francesco si è presentato giovedì in aula Paolo VI, la sala delle udienze in Vaticano, all’Assemblea plenaria dell’Unione internazionale delle superiore generali, l’organizzazione che unisce suore provenienti da tutto il mondo. Francesco è stato accolto da un lungo applauso delle suore: alcune hanno anche gridato “Viva il Papa!”. Una volta raggiunta la postazione ha esordito parlando in spagnolo e ha immediatamente detto di non voler leggere il discorso preparato di “nove cartelle”: “Che faccio – ha scherzato -, lo leggo e voi dormite? O mi fate piuttosto delle domande?”.

Sono giorni che Bergoglio, 85 anni, soffre di dolori al ginocchio destro dovuti ad artrosi, che lo hanno costretto anche a cancellare alcune udienze alla fine di aprile. E ultimamente si rivolge sempre agli interlocutori scusandosi per il fatto di dover rimanere seduto. “A me piace muovermi, ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluterò da qui, seduto. È una umiliazione ma la offro al Signore per il vostro Paese”, ha detto ad esempio il 30 aprile ricevendo, sempre in Aula Paolo VI, una delegazione di pellegrini dalla Slovacchia. Lo scorso martedì ha fatto sapere di essersi sottoposto a un’infiltrazione. Sempre a quanto si apprende, al momento l’agenda dei viaggi papali non ha subito variazioni. Confermato, dunque il viaggio in Africa, l’unico al momento annunciato ufficialmente per il prossimo luglio. Tra i desideri del Papa, anche Libano, Canada e Kazakistan.