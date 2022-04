Il Movimento Libertà, partito liberale e progressista guidato dall’ex top manager Robert Golob, è in netto vantaggio alle elezioni politiche in Slovenia. Staccato il Partito democratico sloveno (Sds) del premier uscente, il conservatore Janez Jansa. Gli exit poll diffusi dall’emittente privata Pop tv indicano Movimento Libertà al 35,8 per cento e il Partito democratico al 22,5. Nel nuovo parlamento di Lubiana – la cui soglia di sbarramento è al 4 per cento – entrerebbero, stando ai primi dati degli exit poll, altre tre formazioni: Nova Slovenia (conservatori, Nsi) con il 6,8 per cento dei voti, i Socialdemocratici con il 6,6 e la Sinistra con il 4,4%. I partiti dei due ex primi ministri, il Partito di Alenka Bratušek e la Lista di Marjan Šarec, sarebbero rimasti al di sotto del 4%. In termini di seggi, il Movimento Libertà ne otterrebbe 42 sul totale di 90, l’Sds di Jansa 26, Nsi 8, l’Sd 7, Sinistra 5. Gli altri due seggi sono riservati ai rappresentanti delle minoranze italiana e ungherese. Alta l’affluenza alle urne, che dovrebbe risultare di cinque punti percentuali superiore al 52,6% delle precedenti legislative del 2018.

Golob, un ex manager di aziende pubbliche, ha puntato la sua campagna elettorale in particolare sulla necessità di riaffermare stato di diritto e piena libertà di stampa, contro quello che definisce lo “stato di polizia” imposto da Jansa nel Paese ex jugoslavo. Il programma di Movimento Libertà ha parlato soprattutto al bacino di elettori di centrosinistra che nella precedente elezione si erano identificati con il volto nuovo di Šarec, al governo per poco più di un anno e mezzo prima di rimanere vittima delle forze centrifughe di un’ampia coalizione che andava dalla Sinistra al Partito dei pensionati. Il programma del partito di Golob parla di “fiducia nella comunità, nello Stato e nelle sue istituzioni”, e ancora di “rispetto, cultura del dialogo e cooperazione responsabile“. Oltre ai riferimenti per lo sviluppo economico e un ampliamento dello stato sociale, il movimento di Golob punta sulla protezione dell’ambiente come valore fondamentale, al punto che “le esigenze dello sviluppo sostenibile saranno prese in considerazione quando si adotteranno tutte le decisioni strategiche di sviluppo”, si legge nel programma.