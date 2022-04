Seggi aperti in Francia per il secondo turno delle elezioni presidenziali. La sfida è tra il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, arrivati rispettivamente al primo e al secondo posto nel primo turno che si è tenuto il 10 aprile. Macron è favorito per un secondo mandato ma mai prima d’ora l’estrema destra è arrivata così vicina ad una possibile elezione all’Eliseo: secondo l’ultimo sondaggio Elabe, che Bfmtv ha pubblicato venerdì con L’Express e Sfr, il presidente uscente sarebbe favorito per la vittoria con il 55,5% dei consensi, oltre 10 punti percentuali in più rispetto a Le Pen ferma al 44,5%.

Al primo turno il leader de La République En Marche ha incassato il 27,8% dei voti, contro il 23,1% dell’avversaria. L’astensione ha superato il 26%, in aumento rispetto al 2017. Sono circa 48,7 milioni gli elettori chiamati alle urne: i seggi elettorali rimarranno aperti fino alle 19:00, ad eccezione delle grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia, Rennes, Tolosa, Grenoble, Nantes e Bordeaux, dove si potrà votare fino alle 20. Nei territori d’oltremare, a causa del fuso orario, la votazione è iniziata sabato. A mezzogiorno, il ministero degli Interni comunicherà i primi dati sull’affluenza, che si prevede in calo.