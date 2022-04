“I militari russi cercano di distruggere le nostre infrastrutture nella città di Mykolaiv e nei dintorni a partire dalle riserve d’acqua. A volte cercano di mettere fuori uso l’elettricità e nei primi giorni hanno cercato di accerchiare la città. Vogliono bloccarla come in una seconda Mariupol. Ci siamo difesi da questi attacchi e ora ci stanno riprovando. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo combattere”. Lo ha detto Dmytro Pletenchuk, combattente e addetto stampa dell’amministrazione militare di Mykolaiv.