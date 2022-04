“A titolo personale dico che in determinate situazioni le mascherine servono, e servono in maniera evidente”. Occorre “definire un contesto dove, personalmente, credo sia opportuno mantenerle: il trasporto pubblico, e soprattutto i treni a lunga percorrenza piuttosto che i viaggi aerei. Ormai sarebbe davvero strano se non avessimo imparato che in luoghi chiusi e affollati vi è particolare rischio di acquisire l’infezione da Sars-Cov-2”, vista anche la variante particolarmente contagiosa che sta circolando. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.