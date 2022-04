Un treno-ospedale che dall’est dell’Ucraina arriva fino a Leopoli. Sono le immagini che arrivano dal Paese dell’est Europa, ormai dilaniato dalla guerra. Mentre il treno dell’ospedale si allontana rapidamente dalla linea del fronte, diversi pazienti, in viaggio verso la salvezza, vengono assistiti dagli infermieri di Medici senza frontiere (MSF). Sono 48 i pazienti, tra feriti e anziani, da evacuare dall’Ucraina orientale, ancora in gran parte assediata, fino alla città occidentale da dove è possibile trovare una via di fuga.