È stato condannato all’ergastolo in primo grado Patrick Mallardo, 19 anni, accusato dell’omicidio di Daniele Tanzi, suo coetaneo. La vittima era l’attuale fidanzato della ex dell’imputato. Tanzi fu stato ucciso con 33 coltellate la notte tra il 4 e il 5 maggio 2021 in una fabbrica abbandonata alle porte di Parma. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di assise di Parma: per i giudici non c’è stata la premeditazione, come invece richiesto dal pm, ma al giovane imputato sono stati riconosciuti i futili motivi. La confessione agli inquirenti era arrivata al termine di una giornata di interrogatori, dopo che Mallardo era scappato prima di essere chiamato in questura assieme alla ragazza per le prime indagini.

La ragazza ferita aveva chiamato i soccorsi ed era raggiunta da un’ambulanza del 118, dai vigili del fuoco e dalle forze di polizia. Trasportata al pronto soccorso, aveva iniziato a raccontare quello che le era successo, consentendo quindi alle forze dell’ordine di procedere con le indagini sul luogo del delitto e sul corpo della vittima. Oltre che con le ricerche del presunto omicida. Rintracciato nella tarda mattinata, Mallardo era stato condotto in questura, dove è iniziato il suo lungo interrogatorio, alla fine del quale aveva confessato.

Mallardo, secondo la sentenza della Corte presieduta dal giudice Alessandro Conti, oltre alle spese processuali, dovrà pagare una provvisionale di 300mila euro per la madre di Tanzi, di altri 300mila per il padre e di 170 mila euro per ciascuno degli altri figli. Mallardo è stata invece assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata, che era presente la notte del delitto nella fabbrica abbandonata