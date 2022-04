Spari all’ora di pranzo in un locale di piazza Salotto a Pescara. Un giovane di 23 anni, dipendente del locale, è stato aggredito da un uomo che gli ha esploso addosso diversi colpi di pistola. Il titolare dell’attività, situata proprio in centro, ha raccontato che l’uomo si sarebbe lamentato per l’attesa del servizio, prima avrebbe colpito con un pugno il ragazzo e poi gli avrebbe sparato. La vittima, portata in ospedale in codice rosso, è rimasta gravemente ferita. L’aggressione è stata interamente ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Il filmato mostra un uomo, di grossa corporatura e calvo, con indosso una tuta, che gira dietro al bancone del locale e preme, a più riprese, il grilletto della pistola che impugna contro la vittima, un giovane di 23 anni, che, sul pavimento, cerca di ripararsi e di schivare i proiettili che gli piovono addosso e lo colpiscono alla schiena. Almeno due i colpi andati a segno