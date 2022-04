Un uomo di 80 anni, residente nella zona dell’Olgiata di Roma Nord, è stato colpito da un malore in casa. L’anziano è stato portato in ambulanza al Policlinico Gemelli ma nonostante i soccorsi è deceduto, probabilmente a causa di un infarto. Sembrerebbe una storia ordinaria, sennonché nelle tasche dei pantaloni dell’80enne sono stati ritrovati assegni dal valore di 300mila euro, 12mila euro in contanti, le chiavi di una Ferrari e di una Cadillac.

Sul caso indaga il commissariato di Monte Mario. Nel garage dell’uomo, si legge sul Corriere.it, sono inoltre state trovate una Mercedes e una Suzuki – automobili di valore decisamente inferiore rispetto alle altre due – anche queste intestate all’uomo. Le migliaia di euro in assegni e contanti e le chiavi delle auto al momento si trovano in mano alla polizia, che sta indagando per trovare eredi o parenti in grado di spiegare la provenienza dei beni: attualmente, sembra che l’anziano non avesse figli e che vivesse con la moglie, che sarà ascoltata dagli inquirenti.