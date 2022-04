Jennifer Lopez e Ben Affleck a un passo dal grande sì? Proprio così. Lo ha confermato, mostrando l’anello di smeraldo, la stessa JLo con una clip pubblicata sul proprio sito, OntheJLo. La passione tra le due star è (ri)scoppiata nel 2021, dopo che ben 18 anni prima si erano detti addio poco prima delle nozze. Un paparazzo di TMZ aveva già immortalato la cantante con il prezioso gioiello e lei sembrava quasi volerlo coprire. Poi la conferma.

Could Bennifer FINALLY be getting the wedding they dreamed of all those years ago?! https://t.co/PP90A4EbQh — TMZ (@TMZ) April 8, 2022

La storia tra i due prosegue a gonfie vele e la coppia si è appena trasferita in una mega villa da 55 milioni di dollari, formata da 10 camere da letto ben 17 bagni. Fonti vicini a Jennifer e Ben confermano al sito inglese ETOnline l’affiatamento e i grandi progetti di vita: “Sanno che sono destinati a stare insieme. Parlano di ciò che non ha funzionato in passato e usano l’esperienza per rafforzare la loro relazione, per il futuro e per il bene delle loro famiglie”. Anche l’ex moglie di Affleck e madre dei suoi tre figli, Jennifer Garner, approverebbe la relazione.