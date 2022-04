Csaba Dalla Zorza, l’esperta per eccellenza di bon ton, travolta dalle polemiche proprio per eccesso di “perfezione”. Sta facendo discutere – tanto da far finire il suo nome nei trending topic di Twitter – una frase scritta nelle scorse ore dalla scrittrice e food blogger nelle sue Storie di Instagram. Rispondendo infatti alla domanda di uno dei suoi followers che le chiedeva “Riesci a cucinare a casa tua anche ora che hai mille impegni?”, lei ha risposto: “Certo, io cucino tutti i giorni. Parto alle 6.30 con il pranzo che i miei figli portano a scuola e termino con la cena. Noi mangiamo solo cose fatte in casa, dal pane alla pasta fresca. Basta organizzarsi”. Parole che sono suonati a molti come “snob” e fuoriluogo: in particolare, è stato quel “basta organizzarsi” a scatenare il putiferio di commenti.

Chi la segue – sia sui social che a “Cortesie per gli ospiti”, il programma di Real Time che ha lanciato il suo successo in tv, sa bene quanto Csaba sia sempre molto attenta e misurata nella scelta delle parole e quanto tenga alle “buone maniere” nel senso più ampio del termine, motivo per cui il tono da lei usato non voleva certo essere in nessun modo offensivo. Non solo: Csaba ha anche scritto diversi libri di cucina con le sue ricette e i suoi consigli culinari, non nascondendo mai la sua predilezione per i cibi fatti in casa. Ma, tant’è, il danno è fatto:”Mentre Csaba Dalla Zorza alle h 06:30 inizia a cucinare, io sto già correndo al lavoro con nella schiscetta una scatoletta di tonno e una di mais. E a salvarmi la cena ci sarà l’ennesima busta di surgelati. Eh lo so, sono un essere imperfetto”, ha scritto qualcuno su Twitter. E ancora: “Ciao Csaba! Io alle 6:30 mi sto infilando le scarpe che attacco a lavorare alle 7, vieni tu a farmi il pane fatto in casa?“, “Cara Csaba io alle 6,30 è già tanto se mi ricordo di respirare”, “No Csaba, il segreto non è essere organizzati. Il segreto è essere ricchi”.

Non è mancato però, chi ha preso le sue difese, provando a spiegare il suo punto di vista: “E niente – si legge ancora su Twitter -. Oggi molte donne si sentono attaccate da questa affermazione come se Csaba le avesse chiamate fallite, solidarietà fra donne solo quando fa comodo a voi”. E ancora: “Le hanno fatto una domanda e lei ha risposto. Con la sua vita ed i suoi impegni a LEI basta organizzarsi, non vedo il problema”, “Che poi Csaba fa anche bene a fare tutto in casa, è più buono. È il ‘basta organizzarsi’ che è fastidioso. Magari anche lei ha aiuto di babysitter o tate ma forse in compresenza e non capisce che si rivolge a donne che fanno i salti mortali per fare tutto”.