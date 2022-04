In viaggio di nozze a Matera, una giovane donna è stata salvata dalla polizia che ha impedito che si suicidasse buttandosi nella gravina. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorso, gli agenti, secondo quanto reso noto dalla questura, sono intervenuti in piazza San Pietro Caveoso, nei pressi di un parapetto in ferro. La donna ha raccontato loro di aver pensato al suicidio dopo un litigio con il marito. L’affaccio sulla gravina di piazza San Pietro Caveoso, in passato, è stato utilizzato per alcuni suicidi.