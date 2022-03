Giuseppe Conte in una pausa dei lavori dell’assemblea plenaria dei comitati M5S, incontra la stampa, e afferma: “Stiamo ponendo le basi per il futuro programma del Movimento, per migliorare la qualità di vita dei cittadini”. Intanto online si sta svolgendo la votazione per la riconferma della leadership pentastellata dello stesso Conte. Alla prima votazione sono stati 69mila i votanti e i sì a Conte circa 62mila. “Se un numero di votanti inferiore alla precedente votazione sarebbe un flop? – risponde l’ex premier – L’importante è che ci sia un’investitura forte e chiara. Poi non è che dobbiamo ripetere o superare il precedente numero di votanti”. Quindi l’ex presidente del Consiglio continua: “Questa è una ripetizione di una votazione già fatta e che si ripete per le note vicende giudiziarie. L’importante – conclude – è che ci sia partecipazione ed un chiaro segnale”.