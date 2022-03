Sul Dl Ucraina si avvicina l’ipotesi del voto di fiducia al Senato. Questo escluderebbe la possibilità di presentare odg, compreso quello di Fratelli d’Italia sulla conferma dell’aumento degli armamenti al 2% del Pil, come da accordi Nato del 2014. La questione degli armamenti, dunque, si sposterebbe all’interno del Documento di economia e finanza, che il governo è pronto a varare già questa settimana. “Non consentiremo questo, su questo punto da parte nostra nessun passo indietro – ha affermato Giuseppe Conte, a margine della plenaria dei comitati del M5s – noi siamo contrari a questo riarmo che sarebbe inutile, sarebbe una follia. Una corsa forsennata al riarmo non significa più sicurezza per i cittadini e invitiamo il governo a venire con noi e perseguire la strada della ragionevolezza”. L’ex presidente del Consiglio ha replicato anche al ministro della Difesa Guerini: “Gli impegni presi con la Nato non li mettiamo in discussione, ma non possono essere onorati ora dopo due anni di pandemia e con la crisi energetica in atto”. E così commenta le parole del Capogruppo della Lega, Molinari. “Il Movimento 5 Stelle è un pilastro di questa maggioranza. Non è il governo dei nostri sogni, ma lo sosteniamo con responsabilità” e annuncia: “Chiederò un incontro al presidente Draghi già nelle prossime ore”.