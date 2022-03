Un gruppo di una ventina di manifestanti nazionalisti della Guadalupa, territorio francese nei Caraibi, hanno interrotto in modo aggressivo una trasmissione televisiva che Marine Le Pen stava registrando nel suo hotel nella cittadina di Gosier, minacciando e spintonando la candidata del Rassemblement National alle presidenziali e le sue guardie del corpo. Ha subito preso le distanze dall’episodio il presidente Emmanuel Macron, che si è detto “scioccato” per l’aggressione. I manifestanti, presentati come nazionalisti, hanno invaso l’hotel dove la Le Pen stava registrando.