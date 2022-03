“Ho parlato con il presidente della Lituania, Nauseda, il primo ministro di Israele, Bennett, e il primo ministro del Regno Unito, Johnson. Tutto per far capire alla Russia una cosa, che è necessario cercare la pace. Anche la Russia deve cercare la pace“. A dirlo, in un videomessaggio, è stato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “È passato un mese, se la Russia sapesse cosa l’aspetta, sono sicuro che avrebbe paura a venire qui”.