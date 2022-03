È commovente per diversi motivi il messaggio che Fedez ha scritto sulle sue Instagram stories per ringraziare Gianluca Vialli. Prima che la Nazionale scendesse in campo, prima delle polemiche che sembrano così piccine a leggere queste parole: “Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno poi una telefonata prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”. Al rapper è stato diagnosticato un tumore endocrino al pancreas ed è stato operato al San Raffaele di Milano: “Il messaggio da dare è che si tratta di un tipo di tumore che, rispetto all’adenocarcinoma pancreatico, ha fortunatamente maggiori possibilità di cura”, ha detto il primario di Chirurgia che ha eseguito l’intervento. Gianluca Vialli ha un cancro da diversi anni: “Se muori all’improvviso di notte, tante cose rimangono incompiute – ha detto a Una Semplice Domanda, il programma di Alessandro Cattelan disponibile su Netflix – Oggi so che ho il dovere di comportarmi in un certo modo nei confronti delle persone, di mia moglie, delle mie figlie perché non so quanto vivrò. Quindi ti dà questa opportunità di scrivere le lettere, di sistemare le cose. La malattia non è esclusivamente sofferenza. Ci sono dei momenti bellissimi. La malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, ti può spingere anche più in là rispetto al modo anche superficiale in cui viviamo la nostra vita. La considero anche un’opportunità. Non ti dico che arrivo fino a essere grato nei confronti del cancro, però non la considero una battaglia. L’ho detto più volte. Se mi mettessi a fare la battaglia col cancro, ne uscirei probabilmente distrutto. Lo considero una fase della mia vita, un compagno di viaggio, che spero prima o poi si stanchi e mi dica ‘Ok, ti ho temprato. Ti ho permesso di fare un percorso, adesso sei pronto‘”.